Reforma Tributária: cenário atual e próximos passos

Nesse início de 2025, o tema da Reforma Tributária teve um avanço importante com a sanção pelo Presidente da República da Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro, que institui as normas gerais dos novos tributos sobre o consumo. Trata-se de mudança legislativa que terá um impacto relevante na vida das empresas e dos cidadãos nos próximos anos. Mas será que irá piorar antes de melhorar? Primeiro, vamos entender as conquistas que foram obtidas.

A LC nº 214/2025 é a primeira lei que regulamenta a Emenda Constitucional nº 132, de 2023, que foi a responsável pela alteração do nosso Sistema Tributário Nacional, ao estabelecer os novos princípios e regras que nortearão a tributação sobre o consumo nos próximos anos. Com o advento da EC nº 132/2023, a Constituição passou a prever que a tributação no Brasil deve observar, por exemplo, os princípios da simplicidade, da transparência e da justiça tributária, além de buscar atenuar os seus efeitos regressivos.

Com base nessas novas diretrizes constitucionais, a LC nº 214/2025 instituiu: (i) a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá o PIS e a COFINS; (ii) o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que ficará no lugar do ICMS e do ISS; e (iii) o Imposto Seletivo (IS), que surge como uma novidade para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Enquanto a CBS e o IS são de competência federal, o IBS tem sua competência compartilhada entre os Estados, Distrito Federal e os municípios. O atual Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) permanece, mas apenas para onerar, no resto do país, os bens que também são produzidos na Zona Franca de Manaus, de maneira a preservar o diferencial competitivo da região.

Embora sejam tributos distintos, a CBS e o IBS apresentam uniformidade normativa, uma vez que, na proposta original, pretendia-se criar um único tributo sobre valor agregado (IVA), em linha com as melhores práticas internacionais. Uma das principais características desses novos tributos, de acordo com o art. 2º, da LC nº 214/2025, é que eles são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica. Para garantir a neutralidade, o IBS e a CBS devem incidir sobre uma base ampla de operações onerosas com bens materiais e imateriais, e serviços, decorrentes de qualquer ato ou negócio jurídico, e mesmo sobre algumas operações não onerosas previstas na lei complementar, evitando-se que determinadas atividades econômicas deixem de ser tributadas por divergência de interpretação por parte dos entes federativos.