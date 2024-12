Rota da Celulose tem expectativa de voltar ao mercado no primeiro trimestre de 2025

Após a prorrogação do leilão da Rota da Celulose, que estava marcado para 6 de dezembro, a expectativa do Governo de Mato Grosso do Sul é fazer eventuais ajustes e colocar o projeto novamente à disposição do mercado no primeiro trimestre de 2025. Ele prevê a concessão de trechos de cinco rodovias: MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267.

“O Mato Grosso do Sul tem hoje um projeto de desenvolvimento consolidado e uma relevância no país, o que tem atraído inúmeros investimentos por parte de empresários que se sentem seguros em aportar seu capital no estado. Esse projeto foi muito elaborado com todo aval do governo federal, e com objetivo de garantir ainda mais competitividade aos negócios, além de comodidade e segurança aos usuários”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O projeto da Rota da Celulose demonstrou durante toda a sua construção ser robusto, gerando interesse e atratividade do mercado. Ele tem o foco em atender os interesses dos usuários das cinco rodovias, assim como de toda sociedade sul-mato-grossense, levando segurança viária, mobilidade e qualidade para logística de uma região que está em pleno desenvolvimento econômico.

A secretária especial do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), Eliane Detoni, acompanhou todo o processo e avalia que o momento do mercado foi crucial para decisão de prorrogar o leilão que estava marcado para dezembro.

“Foi um movimento natural do próprio mercado, em um cenário que não contribuiu devido taxas de juros bastante elevadas, e toda conjuntura em relação aos aspectos macroeconômicos do país, assim como a grande oferta com muitos projetos em leilão toda semana, foram quase 5 mil km de rodovias concessionadas, em investimentos na ordem de R$ 130 bilhões”, destacou.