Saiba o que ‘abre e fecha’ no feriado da Proclamação da República em Três Lagoas

O feriado da Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira (15), gera mudanças no horário de funcionamento de órgãos públicos e no comércio em Três Lagoas.

Nesta quinta-feira (14), apesar do decreto de ponto facultativo para o estado de Mato Grosso do Sul, muitos estabelecimentos seguem o expediente normal, como bancos e Correios.

Já amanhã, comércio, Correios, agências bancárias e supermercados funcionam em horário diferenciado. Confira o que abre e o que fecha em Três Lagoas no feriado da Proclamação da República:

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo), as empresas que optarem por abrir as portas durante o feriado deverão solicitar um acordo excepcional e pagar as horas extras em 100% para os funcionários.

Supermercados