Secretário de Desenvolvimento Econômico fala sobre a chegada de novas indústrias em Três Lagoas

Em entrevista desta quarta-feira (29) ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Três Lagoas, Marco Antônio Gomes Júnior, falou sobre os desafios e as ações planejadas para impulsionar a economia da cidade. Júnior assumiu o cargo recentemente e, apesar de estar há menos de um mês à frente da pasta, já participou de diversas reuniões, inclusive na capital Campo Grande, com o intuito de alinhar estratégias de desenvolvimento e atrair novos investimentos.

Primeiros passos

Júnior destacou que, logo após a nomeação, iniciou o trabalho em parceria com o Sistema Fiems e outras entidades. O foco inicial foi otimizar os processos internos da secretaria e facilitar o acesso dos empresários e empresárias aos serviços municipais. Além disso, uma das primeiras ações foi visitar Campo Grande para entender projetos em andamento, como a parceria com o Governo do Estado para melhorias no aeroporto de Três Lagoas. O projeto, que prevê investimentos de R$ 9 milhões, visa a melhoria da infraestrutura do aeroporto e deverá ser licitado ainda no primeiro semestre de 2025.

Logística e Rota Bioceânica

O novo secretário também abordou a importância da logística para o desenvolvimento econômico da cidade. Com a localização estratégica de Três Lagoas, próxima à Rota Bioceânica, o município se torna um ponto crucial para empresas que buscam facilitar a distribuição de produtos. Júnior enfatizou que a cidade deve se tornar especialista em logística, o que inclui não apenas o aeroporto, mas também o Porto Seco, que deverá avançar em 2025, e a integração com rodovias e ferrovias.

Atração de empresas e geração de empregos