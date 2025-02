Secretário de Desenvolvimento Econômico fala sobre suspensão de voos da Azul

A suspensão dos voos ocorre em um momento de desafios operacionais para a Azul, influenciados pela alta do dólar, aumento nos custos de combustíveis e escassez de mão de obra para manutenção das aeronaves. Apesar disso, a administração municipal reafirma o compromisso em fortalecer a infraestrutura aeroportuária, com planos de ampliação da pista e dos hangares para atrair novas operadoras.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, esclareceu, durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta segunda-feira (10), que a prefeitura tem mantido diálogo com a Azul e outras companhias aéreas para encontrar soluções. Segundo ele, o aeroporto de Três Lagoas é economicamente viável, sendo amplamente utilizado por empresas privadas e indústrias da região, como Aralco, Petrobras e Suzano.

Além do atendimento telefônico, os interessados podem buscar informações presencialmente na sede da Sejuvel

Outro ponto destacado foi o impacto da suspensão nos grandes projetos industriais da região, como a retomada das obras da UFN3 e a expansão de empresas em Inocência e Água Clara. A prefeitura também busca incluir Três Lagoas na Rota Bioceânica, ampliando a conexão logística da cidade.

Com o apoio do governo do estado, que anunciou investimentos de R$ 235 milhões em aeroportos regionais, Três Lagoas segue articulando estratégias para minimizar os impactos da suspensão dos voos comerciais e garantir o crescimento econômico da cidade.