Seleção Feminina de Basquete de MS com três-lagoenses conquista 4º lugar no Brasileiro

A Seleção Feminina de Basquete de Mato Grosso do Sul encerrou a participação no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-16, ficando entre as melhores do país, conquistando o 4º lugar. O torneio, promovido pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), aconteceu de 4 a 10 de novembro.

A equipe contou com quatro representantes de Três Lagoas, que integram o projeto APAS SEJUVEL, desenvolvido pela Prefeitura de Três Lagoas. As atletas Heloisa Navas Sabino, Sara Conceição Da Silva e Joanna Acre fizeram parte do time, junto ao professor Edilson Tavares da Silva (Dicão), que atuou como auxiliar técnico.

Na semifinal, a equipe sul-mato-grossense enfrentou o Paraná, que viria a ser o campeão do torneio, mas foi superada. Na disputa pelo 3º lugar, em uma partida acirrada contra o time anfitrião, o Mato Grosso do Sul perdeu por uma diferença de apenas 7 pontos, com o placar final de 57 a 50 para as cariocas. A final foi disputada entre Santa Catarina e Paraná, com vitória das paranaenses por 56 a 39.