Semana começa com céu nublado e previsão de chuva em Três Lagoas

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), as condições atmosféricas resultam da combinação de um sistema de baixa pressão na região com ventos de Leste, que trazem umidade do Oceano Atlântico para o interior do estado. Essa configuração favorece a formação de nuvens e o aumento da probabilidade de chuva.

Especialistas alertam para possíveis mudanças bruscas no clima nos próximos dias, com a chegada de uma frente fria prevista para quarta-feira (29), que pode trazer quedas significativas nas temperaturas.