Semana começa com céu nublado e tem previsão de chuva em Três Lagoas

Semana começou com chuva fraca durante a madrugada, e no decorrer do dia tem previsão de mais chuva. A segunda-feira (9), será de céu nublado e com chuva forte no período da tarde, em Três Lagoas.

Segundo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), às instabilidades atmosféricas são decorrentes da formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai aliado a atuação de uma frente fria sobre a região Sul do país. No decorrer do dia a previsão indica aumento de nebulosidade, probabilidade para chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.