Série especial: casal tem vida transformada pelo amor e fé

A trajetória de Daniele começou aos 19 anos, quando o contato com as drogas levou sua vida ao fundo do poço. Por 16 anos, ela conseguiu esconder o vício de sua família, mas a situação se agravou quando ela tinha dois filhos pequenos. Ela foi morar nas ruas e passou a ser uma usuária compulsiva, enfrentando a violência, o abuso e o trauma de um mundo cheio de dor. “Quando vi que não conseguia mais controlar o uso da droga, desandei. Morava nas ruas, onde havia drogas por toda parte, e ali, meu corpo estava prestes a sucumbir. Cheguei a pesar 35 kg”, conta Daniele.

Foi também no ‘Desafio Jovem’ que Daniele conheceu Ronaldo. Ele, que também tinha passado pela experiência de usar drogas e viver no mundo do crime, se recuperou com a ajuda da mãe e do programa. Ronaldo conta que, desde muito jovem, entrou no mundo do crime e foi preso duas vezes. Durante o período de semiaberto, foi encaminhado para o ‘Desafio Jovem’, onde iniciou sua recuperação em 2011. “Fui para a recuperação após a ajuda da minha mãe. Passei por muitas dificuldades, mas o programa me deu a chance de recomeçar”, diz Ronaldo.

Após se recuperarem, os dois se casaram e, juntos, trabalham para ajudar outros dependentes químicos, dedicando suas vidas à recuperação de pessoas que estão no mesmo caminho que eles um dia trilharam. Morando aos fundos da Igreja Peniel, eles sentem que sua missão é ajudar a transformar vidas.

Quando perguntados sobre o que representa para eles o ano de 2024, o casal compartilha com entusiasmo suas conquistas. Daniele destaca que, para ela, foi um ano de vitórias, que incluiu a compra de um carro e o avanço em sua vida pessoal e profissional. Ronaldo também vê 2024 como um marco de conquistas, ressaltando que tudo o que alcançou foi graças a Deus. “Nunca tive nada, mas agora sou uma nova pessoa, com novas oportunidades. Esse ano trouxe muitos frutos e eu creio que o melhor está por vir”, afirma Ronaldo.