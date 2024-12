Série especial: educação em Três Lagoas apresenta avanços, mas tem desafios para 2025

Na segunda reportagem da série especial sobre os desafios enfrentados em Três Lagoas, o assunto é educação. Com avanços notáveis ​​nos últimos anos, como a ampliação de vagas em creches e escolas em tempo integral, a cidade enfrenta, para 2025, o desafio de zerar o déficit de 900 vagas para crianças de 0 a 3 anos e de modernizar o ensino.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, destacou o compromisso com a primeira infância, a ampliação das estruturas existentes e a construção de novas unidades, incluindo um Centro de Educação Infantil no Alto da Boa Vista com metodologia inovadora. Além disso, iniciativas como o projeto “Cubo Mágico” prometem enriquecer a experiência escolar com atividades como robótica e produção audiovisual.