Operação policial prende mulher por tráfico de drogas no bairro Jardim Alvorada

Na manhã desta terça-feira (29), a Seção de Investigações Gerais (SIG) e a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas realizaram uma operação que levou a prisão de uma mulher, de 34 anos, e a apreensão de cocaína. A ação ocorreu após a 2ª DP solicitar ao Poder Judiciário a investigação sobre tráfico ilícito de drogas.

Foram expedidos mandados de busca e apreensão, bem como um mandado de prisão preventiva. Com esses documentos em mãos, os agentes se dirigiram a um imóvel no bairro Jardim Alvorada, onde encontraram a suspeita. Durante as buscas, foram descobertos dois aparelhos de balança de precisão, um caderno com anotações sobre tráfico, embalagens plásticas e 1,3 grama de cocaína em uma das embalagens. Além disso, uma sacola continha mais 140 gramas da mesma droga.