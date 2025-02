Suzano e UEMS oferecem 40 vagas para curso em Silvicultura em Ribas do Rio Pardo

A Suzano firmou parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para oferecer 40 vagas no curso de Tecnólogo em Silvicultura, em Ribas do Rio Pardo (MS). A iniciativa visa fortalecer a mão de obra e ampliar o acesso à educação profissionalizante na região.

Do total de vagas, 20 serão destinadas ao público geral e 20 para colaboradores da empresa, por meio de convênio com a UEMS. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 do dia 16 de fevereiro, no site oficial da instituição.

Segundo Rodrigo Zagonel, diretor de Operações Florestais da Suzano em Ribas do Rio Pardo, o curso reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e a valorização da comunidade local. “Buscamos fomentar a geração de empregos, apoiar o crescimento econômico e oferecer qualificação profissional para fortalecer a relação com as comunidades próximas à nossa nova unidade industrial”, afirmou Zagonel.

Processo seletivo e critérios de classificação

A seleção ocorrerá por meio de ampla concorrência e reserva de vagas, distribuídas entre diferentes grupos: 20% para pessoas negras que cursaram o Ensino Médio integralmente em escolas públicas, 10% para indígenas nas mesmas condições, 10% para moradores do estado há mais de 10 anos e 5% para pessoas com deficiência (PCD). Os candidatos devem apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio ou comprovar sua conclusão até a data de matrícula.