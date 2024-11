Suzano expande oportunidades de emprego

A Suzano tem intensificado seus investimentos na contratação e capacitação de mão de obra local. Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, Mônica Catania, gerente de Gente e Gestão da Suzano em Três Lagoas, destacou a importância do movimento “Você na Suzano”, uma iniciativa da empresa para estreitar laços com as comunidades e facilitar o processo de recrutamento.

Com a proximidade do encerramento de 2024, a Suzano já gerou mais de 1.030 novas vagas de trabalho em Três Lagoas e região, com foco no suporte às suas operações industriais e florestais. Esse número reflete a estratégia da empresa de investir no desenvolvimento das comunidades locais, que é um dos pilares de seu processo de recrutamento.

Mônica compartilhou que, como parte do movimento “Você na Suzano”, a empresa iniciou ações nos bairros de Paranapungá e Vila Verde, onde teve a oportunidade de conhecer cerca de 260 pessoas. Esses candidatos ainda estão em processo de validação de currículos, com a expectativa de que alguns sejam contratados para preencher as diversas vagas disponíveis. O projeto continuará em 2025, com visitas a novos bairros, como Vila Haro, Guanabara, Santa Rita, Parque São Carlos e Nossa Senhora Aparecida.

Segundo Mônica, essa iniciativa facilita o acesso de candidatos com dificuldades para utilizar plataformas digitais, especialmente aqueles de comunidades mais carentes, oferecendo apoio para cadastro e recebimento de currículos físicos. O objetivo é proporcionar oportunidades a pessoas que não têm acesso fácil à internet, permitindo que elas também possam se candidatar às vagas na Suzano.

Em relação à oferta de vagas e ao cenário do mercado de trabalho, a Suzano tem conseguido preencher suas posições com sucesso, em grande parte devido aos programas de formação de mão de obra local, como o programa SOMAR, que capacita pessoas com deficiência (PCDs) e mulheres. Em 2024, a Suzano formou quatro turmas, com 80% de aproveitamento. Para 2025, novas turmas de motoristas e operadores de colheita estão previstas, com foco na inclusão social.