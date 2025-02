Suzano tem vagas abertas em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas

A Suzano está com sete oportunidades de emprego em diferentes áreas para atender suas operações em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. As inscrições estão abertas a todas as pessoas interessadas, e podem ser feitas por meio da Plataforma de Oportunidades da Suzano.

Em Ribas do Rio Pardo, há três processos seletivos em andamento. Segue a lista completa das seleções da Suzano em andamento no estado e os respectivos links para inscrições gratuitas.

Ribas do Rio Pardo

Supervisor(a) de Operações Florestais – Excelência Operacional, inscrições até 14/02/2025: Página da vaga | Supervisor(a) Operações Florestais – Excelência Operacional

Consultor(a) Operacional PCP Florestal I, inscrições até 17/02/2025: Página da vaga | Consultor(a) Operacional PCP Florestal I

Supervisor(a) de Operações Florestais – Viveiro, inscrições até 18/02/2025: Página da vaga | Supervisor(a) Operações Florestais – Viveiro

Três Lagoas