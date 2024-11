Título da 2ª etapa do Torneio Interbairros é conquistado pelo time Costa do Marfim

O time Costa do Marfim se consagrou campeão da 2ª etapa do Torneio Interbairros 2024, realizado no domingo (17), no Campo do Jardim das Acácias, em Três Lagoas. A final, disputada contra o time Meninos da Vila, terminou empatada em 0 a 0, e, após a disputa nas cobranças de pênaltis, o Costa do Marfim levou a melhor e garantiu o título da etapa.

Organizado pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, o Torneio Interbairros 2024 conta com a participação de equipes de diferentes regiões da cidade, e segue até o dia 8 de dezembro. O campeonato tem a estrutura dividida em cinco etapas, sendo quatro eliminatórias, realizadas em diversos bairros da cidade, e um quadrangular final, reunindo as equipes campeãs de cada fase.

Próximos Jogos e Etapas: