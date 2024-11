Torneio Interbairros de Futebol em Três Lagoas acontece neste domingo

Neste domingo, 24 de novembro, será realizada a 3ª fase do Torneio Interbairros de Futebol, na Arena dos Atletas, localizada no Bairro Jardim Maristela, na Rua Manoel de Faria Duque. Os jogos começam a partir das 07h30.

O torneio é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, e está aberto para homens com mais de 16 anos. A competição conta com cinco etapas, sendo quatro eliminatórias em diferentes bairros, e a fase final reunindo as equipes campeãs de cada etapa. O primeiro campeão do torneio foi o União Boa Vista Esporte Clube, no dia 10 de novembro, seguido pela equipe Costa do Marfim, que venceu no dia 17.

As equipes interessadas em participar devem se apresentar antes das 07h30, horário do sorteio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1800 ou na sede da SEJUVEL, localizada no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.