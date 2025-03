Transplantes crescem em MS, mas ainda há déficit na doação de órgãos

Mato Grosso do Sul registrou um aumento no número de transplantes realizados em 2024, mas a demanda por órgãos e tecidos ainda desafia o sistema estadual de saúde.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que, em 2023, foram realizados 29 transplantes de rim e 265 de córnea. No ano passado, esses números passaram para 28 transplantes de rim, 12 de fígado e 278 de córnea. E, agora em 2025, já foram contabilizados 4 transplantes de rim, 11 de fígado e 74 de córnea. Apesar do crescimento nas cirurgias, o número de doações ainda precisa avançar. Em 2024, foram registradas 243 doações de córneas e 40 de órgãos sólidos.

No terceiro quadrimestre, os números ficaram em 102 doações de córneas e oito de órgãos. Além disso, órgãos captados no estado e não utilizados localmente foram encaminhados para a Central Nacional de Transplantes, em Brasília, como foi o caso de um coração e 11 rins enviados para pacientes em outros estados.

Em Mato Grosso do Sul o receptor Carlos Alberto Rezende, conhecido como “Professor Carlão”, celebra quase dez anos do seu transplante, após ser diagnosticado, em 2015, com Aplasia Medular Severa – doença rara da medula óssea em que ocorre a diminuição da produção das células sanguíneas. Ele ficou por um ano na fila de transplante e, hoje, é um dos grandes incentivadores da doação de órgãos, participando ativamente das discussões sobre as políticas públicas para o setor da saúde e o transplante de órgãos e tecidos no estado e no país.



Biomédico, professor de biologia e presidente do Instituto Sangue Bom, Professor Carlão, conversou com nossa reportagem.

Como o senhor avalia o atual cenário na rede de transplantes no estado?

PROFESSOR CARLÃO Nós vamos ter um momento muito interessante, peculiar, por determinação do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e a nossa Secretaria de Estado de Saúde já criou um grupo de trabalho para montar e elaborar um plano estadual de transplantes por doação. Isso porque existem normas técnicas, regras e necessidades para que se possa habilitar uma determinada unidade hospitalar a realizar transplantes para resolver o gargalo que existe e que nos deixa mais preocupados. E eu falo em preocupação porque, mesmo tendo essa manifestação por determinação do Sistema Nacional, para uma ação imediata da Secretaria de Estado de Saúde com esse grupo de trabalho, visando melhorar essas condições, o que nos preocupa hoje aqui em Mato Grosso do Sul é a relação entre a Santa Casa de Campo Grande, que é o hospital que mais realiza transplante de rim, por exemplo, com o poder público e as equipes médicas. No ano passado, em dois mil e vinte e quatro, foram realizados durante todo o ano um total de vinte e oito transplantes de rim. E, neste ano, apenas quatro foram realizados, na unidade. Já em contrapartida, nós temos o Hospital do Pêfigo que esttá com o transplante de fígado. Em dois mil e vinte e quatro, durante o ano todo, o hospital realizou doze transplantes e, neste ano, já foram onze transplantes de fígado realizados. Então, o sistema funciona.