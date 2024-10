Transporte urbano funcionará em seis bairros no feriado de Finados em Três Lagoas

Neste sábado (2), feriado em homenagem ao Dia de Finados, o transporte urbano gratuito estará em operação para facilitar o acesso da população ao cemitério municipal, em Três Lagoas. As linhas que estarão em circulação incluem Vila Piloto, Jupiá, Guanabara, Vila Nova, Montanini e Bela Vista, com os mesmos horários utilizados aos sábados. Clique aqui e confira o itinerário.

A exceção será a linha Vila Verde, que não circulará devido à proximidade com o cemitério. Com essa medida, a prefeitura espera garantir que todos os cidadãos possam prestar as homenagens de forma mais acessível e organizada.

Os horários de saída são os seguintes:

05h40 – Bairro | 06h30 – Terminal

06h50 – Bairro | 07h40 – Terminal

08h – Bairro (recolhe)