Três Lagoas é destaque na Liga Arba Rio Preto de basquete masculino

O time Três Lagoas mais uma vez garantiu destaque na edição 2025 da Liga Arba Rio Preto, na cidade paulista de São José do Rio Preto, na categoria adulto masculino de basquete. A liga começou em 5 de abril e após conquistar o título invicto da Série Prata no ano passado, a equipe três-lagoense garantiu lugar entre os melhores times da região. Agora, vai disputar a cobiçada Série Ouro, enfrentando equipes de alto nível técnico do interior paulista.

A equipe é representada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). Na rodada de estreia, o time de Três Lagoas enfrentou a forte equipe de Mirassol, e apesar da boa atuação, acabou sendo superado pelo placar de 75 a 63. A partida ocorreu no Clube de Campo Monte Líbano, tradicional sede dos jogos da liga regional.

A Liga Arba Rio Preto é realizada aos finais de semana e reúne equipes de várias cidades do interior de São Paulo, promovendo o esporte amador com alto nível de competitividade. Cada equipe pode contar com até dois atletas federados (profissionais), o que eleva ainda mais o nível dos jogos, mesmo sendo uma competição amadora.

CAMPEÃO INVICTO

Em 2024, Três Lagoas brilhou na Série Prata, e conquistou o título de forma invicta, com 10 vitórias. Na grande final, a equipe três-lagoense confirmou sua superioridade ao vencer com uma diferença impressionante de 50 pontos: 93 a 43.