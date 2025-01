Três Lagoas exportou mais de R$ 14 biem 2024 e lidera ranking em MS

Três Lagoas consolidou sua posição como destaque econômico em Mato Grosso do Sul ao liderar o ranking de exportações do estado em 2024. Com uma participação de 26,2% no total exportado, o município registrou um salto de 45,3% em relação ao ano anterior, alcançando a marca de US$ 2,6 bilhões — o equivalente a R$ 14 bilhões considerando a cotação média do dólar a R$ 5,40, no ano passado. Os dados foram divulgados na Carta de Conjuntura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Mato Grosso do Sul também encerrou o ano com um superávit comercial de US$ 7,1 bilhões, impulsionado pelas commodities e produtos agrícolas. No acumulado de 2024, as exportações estaduais somaram US$ 9,969 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 2,808 bilhões.

Entre os produtos mais exportados, a soja manteve a liderança na pauta, respondendo por 28,7% do valor total das exportações, com um volume de US$ 2,8 bilhões. A celulose ficou em segundo lugar, representando 26,6% e somando US$ 2,6 bilhões — um crescimento de 79,1% em relação a 2023.

Desempenho regional

Enquanto Três Lagoas brilhou com seu desempenho expressivo, outros municípios tiveram resultados variados. Dourados, em segundo lugar no ranking, apresentou uma retração de 43,1%. Já Campo Grande obteve uma leve expansão de 4,4%, totalizando US$ 532 milhões em exportações. Destaque também para Ribas do Rio Pardo, que, com a inauguração de uma nova fábrica de celulose, registrou um aumento impressionante de 690% nas vendas externas, alcançando US$ 428 milhões.

China lidera destino

No que diz respeito aos destinos das exportações sul-mato-grossenses, a China permaneceu como o principal comprador, respondendo por 45,4% do total. Outros mercados emergentes também tiveram crescimento expressivo: as exportações para a Turquia aumentaram 158,6%, e para os Emirados Árabes Unidos, 101%, ambos em comparação com 2023.

Indústria e agropecuária

Segundo Bruna Mendes, economista e assessora especial de Economia e Estatística da Semadesc, a indústria de transformação foi um dos setores que mais se destacaram em 2024, com crescimento de 25,13% em receita e 12,42% em volume. Em contrapartida, a agropecuária registrou uma queda de 36,7% em valor e 35% em movimentação de cargas devido à desvalorização dos preços de produtos agrícolas e ao aumento das importações. A indústria extrativa também apresentou retração de 26,6% em valor e 44% em volume.

Perspectivas positivas

Para Bruna, o constante superávit comercial reflete a capacidade econômica de Mato Grosso do Sul, que tem mostrado avanços consistentes desde 2005. “As exportações aumentaram de US$ 383,4 milhões em 1997 para US$ 10,6 bilhões em 2023, demonstrando o potencial do estado no cenário internacional”, afirmou a economista.

Três Lagoas, com sua crescente participação nas exportações e avanços industriais, reforça seu papel como motor econômico regional, contribuindo para a posição de destaque de Mato Grosso do Sul no comércio exterior.