Três Lagoas inicia nova gestão com cerimônia de posse nesta quarta-feira

No dia 1º de janeiro de 2025, às 16h, acontecerá a cerimônia de posse do prefeito Cassiano Maia (PSDB), da vice-prefeita Vera Helena Arsioli Pinho (PP) e dos 15 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. O evento ocorrerá no anfiteatro Professor Dercir Pedro de Oliveira, localizado no campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas.

O vereador diplomado mais votado, Sargento Rodrigues, abrirá a solenidade e formará a Mesa Diretora para a posse do prefeito e vice. Além disso, os secretários municipais nomeados por Cassiano também tomarão posse durante a cerimônia, marcando o início das atividades da nova gestão.