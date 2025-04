Três Lagoas: mudanças na Defesa Civil, projetos na Câmara e o combate ao abandono urbano

MUDANÇA

Celso José de Souza não é mais o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas. Ele deixou o cargo por não possuir ensino superior, requisito obrigatório para a função. Em seu lugar, assumiu Maria Lúcia Castro, que já atuava na equipe. Apesar da mudança, Celso continuará integrando a Defesa Civil em outra função.

ABANDONO DO TLC

Durante a sessão desta semana na Câmara Municipal, a vereadora Sirlene dos Santos cobrou providências sobre o estado de abandono do antigo Três Lagoas Clube (TLC). O local, que foi um dos mais badalados nos anos 80 e 90, hoje está completamente deteriorado e tomado pelo mato.

TERRENOS BALDIOS

A Prefeitura de Três Lagoas estuda ampliar o contrato com a empresa responsável pela manutenção de áreas verdes para que também realize a limpeza de terrenos baldios particulares. Segundo o prefeito Cassiano Maia, os proprietários seriam posteriormente cobrados pelo serviço. A medida busca combater o matagal crescente em diversas áreas da cidade, além de evitar a proliferação de mosquitos que transmitem doenças, como dengue e chicungunha.

NA MIRA

O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, prepara um projeto de lei que autoriza a demolição de imóveis abandonados e em situação precária. De acordo com ele, o objetivo é impedir que esses locais continuem sendo usados por usuários de drogas e representem risco à segurança pública.

NO COMANDO

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, assumiu interinamente o comando do Estado. Ele ficará à frente do Executivo até o dia 20 de abril, durante a licença do governador Eduardo Riedel (PSDB), que se ausentou do Estado e do país. Na transmissão de cargo, Riedel afirmou estar tranquilo, já que Barbosinha participa ativamente das decisões do governo. Riedel viajou para Munique, na Alemanha, onde o filho faz pós-graduação.