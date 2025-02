Três Lagoas pode se tornar polo estratégico na Rota Bioceânica

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), promoveu um evento nesta segunda-feira (3), para apresentar o plano da Rota Bioceânica a empresários e lideranças locais. O projeto busca melhorar a infraestrutura de transporte e facilitar o escoamento de mercadorias entre o Brasil e países vizinhos.

A Rota Bioceânica tem como objetivo conectar o Brasil ao Chile, tornando o transporte de produtos, como a celulose, mais ágil e eficiente. A iniciativa pode trazer benefícios econômicos para os países envolvidos, com impacto significativo em cidades estratégicas como Três Lagoas, um dos principais polos exportadores do Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, especialistas discutiram a importância da inclusão de Três Lagoas na rota. A especialista em Direito Internacional e idealizadora da Fundação Instituto Bioceânico (Finbio), Cristiane Viegas, ressaltou a infraestrutura logística do município e a economia de tempo e custos que a rota pode proporcionar. A empresária Rafaela Capelari, CEO do Grupo Quinta Roda SL, destacou que a cidade pode se tornar um ponto estratégico para o escoamento da produção, facilitando o transporte para portos chilenos e desafogando os portos do Atlântico.