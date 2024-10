Três Lagoas promove coleta de eletrônicos e inicia 'Semana do Lixo Zero'

Semana do Lixo Zero

Além da campanha de coleta de lixo eletrônico, a Semea também deu início à Semana do Lixo Zero, uma ação essencial para sensibilizar a população sobre a redução e reaproveitamento de resíduos. As atividades começaram com uma oficina de materiais reutilizados para a construção de armadilhas contra o Aedes Aegypti, realizada na Escola Estadual Don Aquino Correa, com a participação de duas turmas.

Confira a programação das próximas atividades da Semana do Lixo Zero:

29 de outubro: dinâmica “Lixo ou Resíduo?” para duas turmas do 5º ano na EM Olyntho Mancini, nos turnos matutino e vespertino.

30 de outubro: ação de Limpeza, a partir das 8h, localizada atrás da E.M. Eufrosina Pinto, no Córrego do Onça.

31 de outubro: Oficina de materiais reutilizados para armadilhas de Aedes Aegypti na escola SESI.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas