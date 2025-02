Três Lagoas recebe Selo Ouro do Programa Nacional Criança Alfabetizada

A Prefeitura de Três Lagoas recebeu o Selo Ouro do Programa Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), promovido pelo Ministério da Educação (Mec). A certificação ocorreu nesta quarta-feira (12), em Brasília, durante evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O reconhecimento foi concedido aos municípios com melhor desempenho em alfabetização, e Três Lagoas atingiu a nota máxima de 100 pontos na avaliação do programa.