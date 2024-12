Três Lagoas registra alta em casos de gripe

Enquanto o Brasil registra queda nos casos de gripe, Três Lagoas segue na contramão, com aumento nas notificações, conforme o boletim InfoGripe da Fiocruz. O último boletim epidemiológico, divulgado nesta semana pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, aponta que 26 pessoas estão hospitalizadas pela doença no município. Entre os meses de janeiro e dezembro, 390 moradores foram diagnosticados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

De acordo com o médico da família, Vinícius Neves, há expectativa de redução dos casos nos próximos dias, mas o cenário deve mudar no início de 2025. “Até este período de dezembro, o número de pessoas gripadas tende a ser baixo. Porém, com as festas de Natal e Ano Novo, as aglomerações, reuniões familiares e viagens, a expectativa é de um aumento significativo nos casos a partir de janeiro e início de fevereiro. Além disso, com a volta às aulas, observamos normalmente um crescimento nos casos, especialmente entre as crianças”, explicou.

Neves atribuiu parte desse aumento à baixa adesão da população à vacinação contra a gripe e a Covid-19. Ele reforça a importância de vacinar os grupos de risco, como idosos, gestantes, imunocomprometidos e pessoas com doenças crônicas. “Sempre reforçamos a importância de se vacinar, independentemente da época. As vacinas disponíveis estão no município em todas as unidades de saúde, tanto para a gripe quanto para a Covid-19”, afirmou.