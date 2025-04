Três Lagoas registra mais de 70 denúncias de maus-tratos contra animais em 2025

Com 77 denúncias registradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) apenas nos primeiros meses de 2025, Três Lagoas reforça neste mês o alerta contra os maus-tratos a animais por meio da campanha Abril Laranja — movimento nacional dedicado à conscientização e prevenção da crueldade animal.

Para marcar simbolicamente o engajamento da cidade, o monumento do Cristo, um dos principais pontos turísticos do município, está iluminado na cor laranja durante todo o mês. A ação tem como objetivo despertar a atenção da população para os crimes de violência, negligência e abandono que afetam milhares de animais no país.

Segundo a diretora de Meio Ambiente, Maria Fernanda Marques, todas as denúncias são apuradas por uma equipe da Semea, que conta com apoio da Polícia Militar Ambiental e Civil. “Confirmada a veracidade da denúncia, o animal é resgatado, levado para o abrigo municipal e recebe os devidos cuidados”, explica.

Maria Fernanda também destacou a reestruturação em andamento na pasta, com a criação do Departamento de Bem-Estar Animal — iniciativa inédita em Três Lagoas. O novo setor terá um canal exclusivo para denúncias e será responsável por ações voltadas especificamente à proteção e cuidado com os animais. “Já estamos elaborando o projeto de lei que será encaminhado à Câmara para oficializar essa nova estrutura no município”, afirmou.

Além da iluminação do monumento, a Prefeitura tem usado seus canais oficiais, como redes sociais e site institucional, para divulgar informações sobre os direitos dos animais e formas de denúncia. A intenção é ampliar o alcance da campanha e sensibilizar a população para a importância de agir diante de situações de maus-tratos.

A Semea reforça que maltratar animais é crime, conforme previsto na Lei Federal 9.605/98, com penas que podem chegar a cinco anos de reclusão, além de multa. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (67) 99277-8539 ou por meio dos canais oficiais do município.