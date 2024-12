Três Lagoas registra primeira morte por dengue em 2024

Três Lagoas registrou a primeira morte por dengue em 2024 neste mês de dezembro. A vítima é uma mulher, que morava no bairro Santa Rita, e foi internada em um hospital particular, no dia 2 de dezembro. Ela passou por exames que indicaram a presença do vírus da dengue tipo II, mas não resistiu e morreu no mesmo dia. A confirmação da morte por dengue foi feita oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (11), por meio do boletim epidemiológico da doença.

A notificação oficial do caso foi recebida pela secretaria, em 6 de dezembro, conforme determinação legal. Segundo informações do hospital, a paciente não recebeu atendimento em nenhuma unidade da Rede Municipal de Saúde e todo o histórico foi comunicado pela rede particular. O laudo conclusivo sobre a causa do óbito ainda está em análise e será divulgado pelas autoridades.

Por meio de nota a prefeitura informou que após a notificação, adotou medidas de controle do vetor. “Equipes de saúde realizaram bloqueio químico e eliminaram criadouros nos locais de convivência da vítima, incluindo na residência dela, no bairro Santa Rita, e no local de trabalho, na área Central, nas proximidades do bairro da Lapa”, consta trecho da nota.

Situação da dengue em Três Lagoas