Três Lagoas se prepara para ser hub logístico da Rota Bioceânica

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), está intensificando os esforços para posicionar o município como um hub logístico estratégico e a porta de entrada da Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul.

A Rota Bioceânica é um corredor logístico internacional que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, passando pelo Paraguai, Argentina e Chile, reduzindo o tempo e os custos de exportação para os mercados asiáticos. Três Lagoas, com a localização privilegiada, forte presença industrial e infraestrutura de transporte, tem potencial para se tornar um ponto chave no escoamento de mercadorias dessa nova rota comercial.

Reunião empresários

Como parte desse movimento, a prefeitura promoverá uma reunião com empresários na próxima segunda-feira (3), para debater oportunidades e estratégias ligadas à Rota Bioceânica. O evento contará com a presença de Cristiane Veigas, especialista em Direito das Relações Internacionais e Rota Bioceânica, e Rafaela Capelari, empresária multinacional no ramo de logística e especialista no tema.

A iniciativa visa fortalecer o setor produtivo local, apresentar as vantagens da nova rota e preparar o município para atração de investimentos e ampliação do comércio exterior. A Rota Bioceânica permitirá que produtos de Três Lagoas e região sejam exportados com mais rapidez e menor custo, impulsionando ainda mais o crescimento econômico da cidade.