Três Lagoas terá 100% de pavimentação em dois anos, diz secretário de Obras

Atualmente, Três Lagoas tem entre 83% e 85% das vias asfaltadas. Nos próximos dois anos, a meta da atual administração municipal, é atingir 100% de pavimentação de ruas e avenidas. “Quando assumimos na gestão do ex-prefeito Ângelo Guerreiro, o índice era de aproximadamente 50%, com 10% da malha deteriorada. Trabalhamos intensamente para mudar essa realidade, e nossa meta é concluir a pavimentação de toda a cidade durante os dois primeiros anos da gestão do prefeito Cassiano Maia”, informou o secretário de Infraestrutura de Três Lagoas, Osmar Dias.

A Secretaria de Infraestrutura está com várias frentes de trabalho em execução e outras programadas para começar nos próximos meses. Entre os bairros estão: Jardim das Violetas, Chácara Eldorado e Vila Verde, onde as obras de drenagem e pavimentação deverão começar em fevereiro. Além disso, regiões como Itamaraty, Osmar Dutra, e Vila Alegre, terão as obras autorizadas até o próximo mês.

Também faz parte do pacote de investimentos de R$ 30 milhões a pavimentação das ruas dos bairros Jardim das Primaveras, Flamboyant, Maristela, Capilé, Jardim Rodrigues, Samambaia e Nova Alvorada. O projeto para esses bairros será licitado no próximo mês. “Até o final do ano, esses bairros terão de 50% a 60% das ruas já asfaltadas. O projeto abrange a pavimentação de 100% das ruas do eixo entre a avenida Custódio Andrias até a BR-262, com exceção da Vila dos Ferroviários, que ficará para uma próxima etapa”, adiantou Osmar.