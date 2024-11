Três Lagoas terá 1ª edição do 'Craques do Bem' com ex-jogadores do Corinthians

A 1ª edição do projeto “Craques do Bem”, um evento beneficente de futebol, que reunirá grandes nomes do esporte nacional, será realizado no sábado (23), em Três Lagoas. A ação é idealizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) e ocorrerá no Estádio Municipal Benedito Soares da Motta, o “Madrugadão.

De acordo com a prefeitura, o evento terá início às 8h e a entrada será 1 quilo de alimento não perecível(exceto sal) ou 1 litro de leite longa vida, itens que serão doados para entidades beneficentes do município.