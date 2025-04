Três-lagoense é campeão estadual de kickboxing na Capital

O três-lagoense Jeferson Paredes foi campeão estadual de kickboxing na categoria amador até 63 kg, em competição realizada neste fim de semana no ginásio Guanandizão, em Campo Grande. O atleta, que representa a academia Lycans Club e a cidade de Três Lagoas, venceu sua luta no domingo (13) após uma preparação intensa e sequência de bons resultados no esporte.

Jeferson Paredes havia conquistado a medalha de prata no Arnold Classic Brasil, uma das maiores competições da América Latina, realizado em São Paulo na semana anterior. Mesmo com pouco tempo de recuperação, manteve o ritmo de treinos para disputar o título estadual.

Segundo o treinador Leandro Alencar, a trajetória do atleta neste campeonato envolveu superação desde a pesagem, que aconteceu na noite de sábado.

“Ele bateu o peso com dois quilos a menos e mesmo após contratempos no chaveamento, conseguimos viabilizar a luta com outro atleta que também teve vitória por W.O. A luta aconteceu e o Jeferson saiu vitorioso”, relatou.

Título Estadual e Próximos Desafios

Apesar da conquista, o título estadual ainda não garante vaga direta para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em julho, em Brasília. Isso porque a federação passou a exigir critérios técnicos mais rígidos para classificação, como graduação mínima a partir da faixa azul. No entanto, Jeferson poderá entrar como atleta suplente na categoria.

Feliz com o desempenho, o atleta celebrou mais uma conquista na carreira.

“Não saiu como eu esperava, mas é muito gratificante ser campeão estadual já na minha segunda luta. Agora é manter o foco e buscar a vaga no Brasileirão. Se Deus quiser, depois disso, até o Mundial”, afirmou.

Jeferson também fez questão de agradecer à equipe da Lycans Club e ao treinador Leandro, destacando o apoio recebido nos treinos e nas competições. A vitória reforça o crescimento do kickboxing em Três Lagoas e o potencial dos atletas da cidade no cenário estadual e nacional.