Três-lagoense fica entre as cinco melhores do mundo no salto triplo escolar

A atleta três-lagoense Maria Eduarda da Silva Santos conquistou o 5º lugar mundial na prova do salto triplo sub-15 durante a Gymnasiade 2025, competição internacional escolar realizada de 4 a 12 de abril em Zlatibor, na Sérvia.

Representando o Brasil pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Maria Eduarda da Silva Santos atingiu a marca de 11,38 metros, ficando a apenas 1 centímetro da quarta colocada e 8 centímetros da medalha de bronze.

Com o desempenho, ela não apenas se destacou entre as melhores do mundo, como também assumiu a primeira colocação no ranking nacional da categoria sub-16.

Retorno ao Brasil e Reconhecimento

A atleta retornou ao Brasil no dia 13 de abril e chegou a Três Lagoas na manhã desta terça-feira (15). Estudante da Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (Jomap) e integrante da equipe de atletismo da Prefeitura de Três Lagoas, Maria Eduarda vem colecionando bons resultados nas competições nacionais e agora também internacionais.

Ela e seu treinador, o professor Reynaldo, comemoram a conquista e agradecem o apoio da Prefeitura de Três Lagoas Municipal, que viabilizou a participação da atleta na competição e tem contribuído para o desenvolvimento do esporte de base no município.