‘Tudo acontece no momento certo’, diz Tonhão sobre presidência da Câmara

Antônio Empeke Júnior Infelizmente, a experiência me permite dizer que apenas uns 30% entendem a função do parlamentar. A maioria acha que temos “superpoderes”. Por exemplo, conversam comigo e pensam: “Ah, o Tonhão, líder do prefeito, vai resolver meu problema”. E não é assim.

Antônio Empeke Júnior Sempre atuei de forma colaborativa, apresentando sugestões e críticas construtivas diretamente ao prefeito e secretários, sem precisar usar a tribuna para questões administrativas. Esse diálogo direto nos permitiu resolver problemas com mais eficiência. Fiz cobranças importantes, como melhorias no atendimento à Apae, o fortalecimento do Centro Especializado de Reabilitação e a criação de um Centro Multidisciplinar para Crianças com TEA. São pautas que ainda precisam de atenção. Por exemplo, durante o período em que o prefeito Ângelo Guerreiro esteve à frente da administração, e eu ocupei a função de líder, ele foi um grande prefeito.

Como foi sua relação com as gestões municipais ao longo desses 20 anos, sendo líder de três prefeitos?

Antônio Empeke Júnior É uma honra imensa. Esse era um sonho de infância. Cheguei a Três Lagoas com seis anos, e aqui construí minha vida. Durante esses 20 anos, apresentei mais de 2.200 proposições, nunca faltei a uma sessão e sempre atuei em cargos relevantes na Câmara, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É gratificante olhar para trás e ver o quanto a cidade se transformou nesse período. Começamos com 80 mil habitantes e um orçamento de R$ 70 milhões; hoje temos mais de 141 mil habitantes e um orçamento que ultrapassa R$ 1,4 bilhão. Sempre tive uma grande votação em todas as eleições.

Antônio Empeke Júnior Foi um ano extremamente positivo. Como líder do prefeito Ângelo Guerreiro, junto a uma base sólida de vereadores, conseguimos aprovar todos os projetos apresentados, contribuindo diretamente para o sucesso da gestão. Essa eficiência legislativa também refletiu na aprovação popular do prefeito. Não houve derrotas em plenário e mantivemos um equilíbrio nas discussões, mesmo com opositores presentes. Estou muito honrado e grato aos colegas vereadores por termos cumpridos nossa missão e entregue um mandato com 100% de êxito.

Vereador, a última sessão do ano e desta legislatura, foi realizada na terça-feira. Qual é a sua análise do trabalho legislativo de 2024?

O vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, (PSDB), foi o segundo vereador mais votado nas eleições deste ano em Três Lagoas, e o primeiro vereador na história do Legislativo, a ser eleito por seis mandatos consecutivos ininterruptos. Em 2025, ele assumirá a presidência da Câmara Municipal. Nesta semana, Tonhão concedeu uma entrevista ao programa RCN Notícias da rádio Cultura FM e TVC-HD, onde fez um balanço dos trabalhos e falou dos próximos desafios. Acompanhe trechos da entrevista que está disponível na integra no Portal RCN 67 e no YouTube da TVC.

Há situações que exigem burocracia e soluções coletivas, não individuais. Algumas pessoas ainda acham que vereador dá cesta básica, arruma caminhão de terra ou paga IPTU atrasado. Pedem para pagar contas de água, luz, documentos de carro vencidos… Isso sem contar os pedidos de rifa, almoços e eventos beneficentes, que chegam toda semana. Não reclamo, até porque o salário do vereador, perto da realidade nacional, é bom. Mas as pessoas precisam entender que isso não é função do vereador.

Explicamos e conversamos, mas nem sempre é fácil. Tenho conseguido ajudar muitas pessoas. Por exemplo, faço parcerias com a Casa do Trabalhador e empresas locais para encaminhar vagas de emprego. Mas muita gente quer ser colocada na prefeitura, o que não é viável. Na verdade, a prefeitura já está inchada, com a folha de pagamento comprometida. O Cassiano terá que tomar medidas enérgicas, como exonerações, para equilibrar a folha e investir em áreas prioritárias. Esses debates continuam.

Nos próximos dois anos o senhor será o presidente da Câmara. Está preparado?

Antônio Empeke Júnior Me sinto preparado. Claro, dá aquele frio na barriga, mas, com 20 anos de experiência na Câmara, ocupando diferentes cargos, me sinto confiante e honrado. Nesta última sessão, fiz uma análise. Dos 17 vereadores atuais, apenas 7 foram reeleitos. Houve uma grande renovação.

Nós, inclusive, reduzimos o número de cadeiras de 19 para 15, sendo a única Câmara no Estado a fazer isso. Entre os 15 eleitos, 8 são de primeiro mandato, trazendo renovação ao Legislativo. Já conversamos entre os 15, e há uma sinalização positiva para que eu ocupe a presidência. Isso aumenta ainda mais minha responsabilidade. Tenho ideias que acalento há tempos, como um novo regimento interno, uma nova Lei Orgânica e até um livro contando a história das legislaturas. Nunca tive a oportunidade de ser presidente antes, mas agora chegou o momento.

O senhor esperou 20 anos para ser presidente da Câmara? O senhor esperava ter sido antes?

Antônio Empeke Júnior Você pega, por exemplo, vereadores que me antecederam, como o André Bittencourt. Ele assumiu no primeiro mandato e já foi presidente da Câmara. O doutor Cassiano também assumiu no primeiro mandato e já foi presidente da Câmara. Ah, mas foi o mais votado.

Não, eu também já fui o mais votado. Sempre fui muito bem votado. Inclusive, fiz a soma dos votos que tive ao longo das minhas seis eleições. Minha média de votos dá 1.204. Quer dizer, sempre tive uma votação expressiva. Tem vereador que se elegia com 700 ou 800 votos. Eu nunca tive essa quantidade de votos, sempre fui acima disso.

E mesmo assim, nunca fui presidente. Então, existem várias situações que acontecem. De repente, pensavam: “Ah, o Tonhão pode esperar mais um pouco. O Tonhão é muito novo. O Tonhão tem que ser líder, porque já tem habilidade para isso.” Agora, deu certo. Agradeço demais o apoio recebido pelo prefeito eleito, Cassiano Maia.

Tudo tem o momento certo, né?

Antônio Empeke Júnior Exatamente. Eu acredito muito em Deus, e tudo tem o tempo certo. Ele prepara a gente. Acredito que esta legislatura, com esses 15 vereadores, vai realmente fazer a diferença. É uma Câmara altamente qualificada, e acredito que conseguiremos fazer uma gestão bastante participativa. Quero envolver mais a comunidade e sonho com a implantação do Parlamento Jovem e do Parlamento Mirim na Câmara Municipal. Além disso, desejo que a Escola do Legislativo seja mais atuante. Já temos a visita guiada, que está fazendo uma grande diferença, e acredito que a Câmara pode cumprir seu papel com ainda mais intensidade.

E qual é o projeto futuro do vereador Tonhão, depois de ser presidente da Câmara? Sonha em ser prefeito de Três Lagoas?

Antônio Empeke Júnior Sim, confesso, sonho em ser prefeito, deputado ou até estar em Brasília como congressista, que é o meu maior sonho, isso continua muito vivo no meu coração. Ainda mais depois do resultado que tive nas eleições. Com o tempo, vamos adquirindo maturidade. Espero que a classe política de Três Lagoas também amadureça, porque temos um grande potencial. Só a nossa cidade poderia eleger um deputado federal e dois estaduais sem dificuldade. E isso sem contar os municípios que compõem a região da Costa Leste.

Três Lagoas, com todo esse potencial, sendo a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, não ter um deputado estadual nem federal, é lamentável. Quando o senhor fala em maturidade da classe política, já passou da hora também. As pessoas cobram tanto por representação, mas não vemos uma união para que isso aconteça né?

Antônio Empeke Júnior Exatamente. A gente espera que esse momento chegue. Por exemplo, vejo o prefeito Ângelo Guerreiro como nossa maior liderança política. Acredito que, daqui a dois anos, ele será candidato a deputado estadual e se elegerá apenas com os votos de Três Lagoas. Aqui ele tem uma votação expressiva, então teríamos um deputado estadual. Mas poderíamos ter dois tranquilamente. Na verdade, até três, dependendo de como fossem os votos da região. Para deputado federal, conseguiríamos eleger um com tranquilidade, só com os votos daqui. E não temos.