Turismo de verão deve movimentar R$ 148 bilhões na economia brasileira

Uma pesquisa do Ministério do Turismo revela que 59 milhões de brasileiros, cerca de 35% da população, planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Essa movimentação deve injetar R$ 148,3 bilhões na economia do país, com um aumento significativo no gasto médio por turista, que subiu de R$ 1.877 no verão anterior para R$ 2.514, alta de 34%.

Preferência por destinos nacionais

De acordo com o levantamento, feito em parceria com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, 97% dos viajantes escolheram destinos dentro do Brasil. As praias continuam sendo o principal atrativo, citadas por 54% dos entrevistados, seguidas por destinos de natureza e ecoturismo (10%) e atrações de aventura e saúde/bem-estar, ambas com 5%.

A duração média das viagens nesta temporada será de 12 dias. Entre os fatores decisivos para a escolha dos destinos estão belezas naturais, preços acessíveis e a oportunidade de reencontrar familiares e amigos.

Expansão de voos domésticos