Turismo Náutico de Três Lagoas enfrenta desafios e associação busca recursos federal e estadual

A Associação dos Amigos do Sucuriú tem buscado discutir soluções e impulsionar o turismo náutico na região de Três Lagoas, assim como em outras áreas navegáveis do Brasil. O objetivo é promover ações atrativas que possam resultar em investimentos para o Leste de Mato Grosso do Sul. O presidente da associação, Joaquim Romero, contou ao JPNews que participou nos últimos dias de uma série de reuniões importantes com representantes dos governos federal e estadual. Ele destacou algumas dificuldades enfrentadas no setor, como por exemplo, as eclusas em hidrelétricas – Três Irmãos, Jupiá e Porto Primavera – que estariam prejudicando expedições e eventos planejados.

Para ele, há alguns obstáculos significativos com a travessia de motos aquáticas e embarcações por eclusas, especialmente em Três Irmãos, que não opera aos finais de semana. Expedições importantes, como uma que visava demonstrar a navegabilidade do Rio Paraná, entre Aparecida do Taboado (MS) e Foz do Iguaçu (PR), tiveram de ser interrompidas devido à falta de liberação.

Segundo Romero, a situação se repetiu em outras ocasiões, impactando diretamente o turismo e a promoção da navegabilidade dos rios. “Foram três interrupções este ano em expedições que buscavam mostrar o potencial turístico dos rios. A falta de permissão para cruzar com jet skis é um entrave significativo para o setor“, explicou.

Para buscar soluções, o presidente da associação se reuniu com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e solicitou a liberação das enclusas para motos aquáticas com apoio de barcos, além de reivindicar a operação da hidrelétrica Três Irmãos aos finais de semana. Na esfera estadual, conversas com o governador Eduardo Riedel e o secretário de Turismo, Marcelo Miranda, abordaram o fomento ao turismo náutico e o apoio financeiro para eventos do setor.