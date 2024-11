TVC Empresa: 'Pé Legal Calçados' celebra reinauguração com descontos em Três Lagoas

O quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, esteve na loja ‘Pé Legal Calçados’, nesta sexta-feira (08). O estabelecimento fica localizado na rua João Carrato, 165, no Centro de Três Lagoas, e foi reformulado para oferecer uma experiência de compra única aos clientes, com um ambiente moderno, amplo e climatizado, além de preços imperdíveis.

A reinauguração contou com a presença de clientes fiéis que chegaram cedo para aproveitar as promoções especiais. De acordo com o empresário Júlio Galax, alguns clientes chegaram à loja às 3h30 da manhã, ansiosos para garantir os melhores produtos e descontos. “É emocionante ver o carinho do público. A família da Dona Odete chegou cedo, e desde as primeiras horas, o movimento foi intenso. O povo de Três Lagoas está de parabéns!”, comemorou Júlio.