TVC na Rua: descaso com descarte irregular de lixo afeta moradores na Vila Zuque

Além de comprometer a estética da vizinhança, o lixo acumulado gera sérias consequências para os moradores. O ambiente tornou-se propício para a proliferação de mosquitos, incluindo o Aedes aegypti, transmissor da dengue. Escorpiões, baratas e outros insetos também são frequentemente avistados no local, aumentando os riscos de acidentes e doenças.

A Vila Zuque, em Três Lagoas, enfrenta graves problemas relacionados ao descarte irregular de lixo em terrenos baldios. Na Rua Ronaldo Lero, um espaço está tomado por mato alto, entulhos e resíduos domésticos. Restos de móveis, como portas e armários, transformaram o terreno em um ponto clandestino de despejo. O caso foi apresentado no quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta sexta-feira (10).

A prefeitura, ao ser acionada, declarou que o problema é resultado do descarte irregular realizado pela própria população. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea), o Código de Posturas do município estabelece que é dever dos proprietários manterem os terrenos e calçadas limpos, independentemente de notificações.

A Semea também informou que, nos casos de acúmulo de lixo em áreas proibidas, a empresa de coleta não é obrigada a realizar o recolhimento, mas a situação será analisada caso a caso.

Para combater o problema, a administração municipal orienta a população a realizar denúncias anônimas sobre quem descarta lixo de forma inadequada. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 99213-6400, por ligação, WhatsApp ou pelo site oficial da prefeitura.