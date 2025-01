TVC na Rua: esgoto a céu aberto e fios expostos preocupam moradores do Nossa Senhora Aparecida

Moradores da Rua João Dantas Figueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas, estão enfrentando problemas que afetam a segurança e o bem-estar. Recentemente, um dos moradores do local, Leandro Nascimento, entrou em contato com o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta sexta-feira (31), para denunciar o esgoto a céu aberto que tem gerado desconforto e preocupação.

Imagens enviadas por Leandro mostram o esgoto se espalhando pela rua, o que além de provocar um forte odor, representa um risco para a saúde da população. Além disso, outro problema foi identificado: fios de postes emaranhados, que oferecem riscos à segurança. De acordo com relatos, na última sexta-feira (24), um acidente envolvendo uma motociclista ocorreu devido à situação dos fios.