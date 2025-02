TVC na Rua: morador denuncia terreno abandonado no bairro Jardim Capilé

José Carlos disse ter tentado contato com o proprietário do terreno, mas nenhuma providência foi tomada até o momento. Ele cobra uma ação da Prefeitura para que o dono seja notificado e responsabilizado pela limpeza do local.

Um morador do bairro Jardim Capilé, em Três Lagoas, está enfrentando transtornos causados por um terreno baldio localizado ao lado de sua residência, na rua Ivo Pompeu. José Carlos da Silva relatou que o local está constantemente sujo e se tornou um foco para pragas e animais peçonhentos. O quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta quarta-feira (12), compartilhou o caso.

De acordo com as normas municipais, proprietários de terrenos baldios são obrigados a mantê-los limpos, sob pena de multa. Em casos de descumprimento, a Prefeitura pode realizar a limpeza e incluir os custos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel.

O caso serve de alerta para a necessidade de fiscalização e conscientização sobre os impactos que terrenos abandonados podem causar na cidade. Além dos riscos à saúde, há também o perigo de crimes e da proliferação de doenças, como a dengue.