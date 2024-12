TVC na Rua: morador encontra jibóia no Novo Oeste

Segundo o vídeo, a jibóia estava no chão, camuflada entre a vegetação, representando um perigo para quem circula pelo local desavisado. “O problema não é pegar frutas, mas o risco de topar com uma serpente como essa”, destacou o morador durante o vídeo. A equipe da TVC recebeu a gravação e reforça o alerta para que os moradores redobrem a atenção ao frequentar essas áreas.

Um vídeo enviado ao quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, por um morador chamou a atenção para os riscos de colher frutas em terrenos baldios e áreas de mata, em Três Lagoas. As imagens, gravadas no bairro Novo Oeste, mostram uma cobra jibóia encontrada próxima a uma mangueira, levantando um alerta importante para quem tem o hábito de pegar frutas nesses locais.

Especialistas explicam que a jibóia não é uma cobra venenosa e, geralmente, não ataca sem ser provocada. No entanto, é fundamental evitar situações de risco. As autoridades recomendam que, ao avistar uma serpente, as pessoas mantenham distância e acionem os órgãos responsáveis para a remoção segura do animal. Este tipo de incidente é mais comum em áreas com vegetação densa e terrenos sem manutenção regular, como é o caso de alguns pontos do bairro Novo Oeste.