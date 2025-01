TVC na Rua: moradores do Jardim Guanabara reclamam da falta de iluminação pública

O problema da falta de iluminação pública foi novamente destacado nesta quinta-feira (23) pelo quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora. Após uma recente reportagem sobre a escuridão em uma rua do bairro Paranapungá, outra moradora, desta vez do Jardim Guanabara, relatou situação semelhante.

Sabrina Reis, moradora do bairro, afirmou que a Rua dos Colibris, também conhecida como Rua 9, enfrenta escuridão total durante a noite. Ela destacou que já tentou solicitar providências às autoridades, mas ainda não obteve retorno.