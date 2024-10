UFMS comemora 45 anos com exposições fotográficas em Três Lagoas

As exposições “UFMS 45 Anos” e “UFMS Além dos Olhos” chegaram ao campus de Três Lagoas (CPTL). A comunidade universitária tem a oportunidade de conhecer e vivenciar a história e as conquistas da Universidade ao longo de quatro décadas e meia, além de conferir as fotos vencedoras do concurso fotográfico que irão compor o calendário institucional de 2025.

Organizado pela Agência de Comunicação Social e Científica desde 2017, o concurso fotográfico “UFMS Além dos Olhos” reúne fotografias de estudantes e servidores, destacando a criatividade e registrando os cenários e momentos cotidianos da UFMS.