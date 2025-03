UFMS de Três Lagoas realiza palestra gratuita sobre mudanças no Imposto de Renda nesta quarta-feira

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realiza nesta quarta-feira (19), uma palestra gratuita e aberta ao público, com o objetivo de sanar as dúvidas sobre as novas regras do imposto de renda. O núcleo de apoio contábil e fiscal da faculdade disponibiliza 400 vagas para o evento.

O Coordenador do curso de Ciências Contábeis Cleston Santos, conta como funcionará a palestra e os participantes que estarão presentes na faculdade. “O evento é aberto a todos, é a primeira ação de 2025. A ideia é chamar o contribuinte, o cidadão para conhecer as novas regras sobre imposto de renda e fazer a declaração corretamente”, explicou.

Estarão participando do evento, o Delegado Geral da Receita Federal Zumilson Custódio da Silva, o Delegado Adjunto Henry Tamashiro de Oliveira e o Auditor Fiscal Moacir Menin, todos representantes de Campo Grande.