Último dia de inscrições para mestrado e doutorado da UFMS de Três Lagoas e regiões

As inscrições para o processo seletivo unificado de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) seguem abertas até sexta-feira, 24, na página da Pós-Graduação. Entre as mais de 1,2 mil vagas oferecidas, estão disponíveis opções para o Câmpus de Três Lagoas, além da Cidade Universitária e outros câmpus em Aquidauana, Chapadão do Sul e no Pantanal.

As oportunidades abrangem ampla concorrência, ações afirmativas e vagas destinadas ao Programa Qualifica, voltado para servidores ativos da UFMS e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O edital pode ser consultado em português, inglês e espanhol no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp).

Destaques do programa

Com mais de 50 programas de pós-graduação avaliados positivamente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a UFMS investe em infraestrutura, formação acadêmica e parcerias estratégicas. “Esses cursos garantem empregabilidade e competitividade no mercado de trabalho e no meio acadêmico”, afirma a diretora Caroline Spanhol.

Laboratórios modernos e colaborações com indústrias, além de suporte financeiro e oportunidades internacionais, são diferenciais. Um exemplo é o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, que atua principalmente no Pantanal, com projetos focados em biodiversidade e recursos naturais. O curso, com nota 6 pela Capes, permite acesso a redes de pesquisa nacionais e internacionais.

Impactos em Três Lagoas e outras localidades