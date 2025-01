Último dia para matrícula na 1ª chamada do Exame de Seleção 2025 do IFMS

Como fazer a matrícula O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Sistema On-line de Matrícula , seguindo o passo a passo descrito no edital. O acesso ao sistema pode ser realizado utilizando o login e senha do Gov.br.

Os candidatos convocados na primeira chamada do Exame de Seleção 2025 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) têm até hoje, sexta-feira (17), para realizar a matrícula nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Atenção aos prazos

Candidatos que não completarem a matrícula dentro do prazo perderão o direito à vaga. Caso seja necessário corrigir ou complementar a documentação, o IFMS entrará em contato pelo e-mail cadastrado na inscrição.

Próximas etapas do processo seletivo

24/01/2025: Publicação da 2ª chamada e lista de espera.

Publicação da 2ª chamada e lista de espera. 27 a 30/01: Matrículas da 2ª chamada.

Matrículas da 2ª chamada. 06 e 07/02: Matrícula para vagas remanescentes.

Matrícula para vagas remanescentes. 10/02: Divulgação de cursos com matrículas concluídas e vagas remanescentes.

Divulgação de cursos com matrículas concluídas e vagas remanescentes. Março: Início das aulas.

Sobre o Exame de Seleção 2025

O IFMS ofereceu 1.760 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio em 10 municípios. Os cursos combinam o ensino médio com formação técnica, preparando os alunos tanto para o mercado de trabalho quanto para o ingresso em cursos superiores.

Em caso de dúvidas, o IFMS está disponível pelo e-mail [email protected].

*Com informações do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul