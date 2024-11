Último dia para vistorias dos bens ofertados no Leilão Eletrônico da Prefeitura de Três Lagoas

Nesta sexta-feira (01) finaliza as vistorias dos bens que estão incluídos no Leilão Eletrônico, da Prefeitura de Três Lagoas. Os interessados poderão ir até o Alojamento Fazendinha para avaliar as condições dos objetos ofertados.

O certame, organizado na modalidade ‘Maior Lance’, visa a alienação de veículos, maquinários e sucatas considerados obsoletos, ociosos, antieconômicos ou inservíveis para a Administração Municipal. A prefeitura, o leiloeiro e a Casa de Leilões não se responsabilizarão por eventuais inconvenientes após o arremate.

O encerramento está previsto para ocorrer a partir das 14h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 18 de novembro de 2024, de forma totalmente eletrônica.