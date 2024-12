Estamos nas vésperas de ingressar em um Novo Ano – 2025, desejando que cada um dê sua contribuição para a construção de um mundo melhor. O universo de desejos é sem tamanho, vai desde um mundo sem guerras, sem fome e sem distinções de raça, cor, sexo, situação sócio econômica com o fim da pobreza absoluta, até nos tornarmos mais educados, civilizados, menos ignorantes, mais respeitadores dos princípios éticos e morais, assim como da ordem institucional, que norteia as relações das pessoas com os poderes constituídos, conforme os princípios estabelecidos e consagrados universalmente.

É tempo de se colocar de lado diferenças ideológicas, notadamente, as de caráter político partidário, que acabam por estabelecer uma enorme cisão nas relações sociais entre as pessoas, por conta de orientações que inviabilizam o congraçamento amistoso e fraterno. Se queremos inaugurar um novo tempo, certamente, o pouco que se pede poderá, se colocado em prática. Fazer a diferença que tanto almejamos para concretizar novas conquistas. As rogativas de “Feliz Ano Novo” com prosperidade desejadas por todos, também se estendem para a nossa cidade e seu povo, que deseja vê-la continuar próspera e pujante como se apresenta atualmente.

Um ciclo de saldo positivo se encerra na vida administrativa da cidade. Entretanto, espera-se que o novo administrador entre as virtudes da habilidade que mostra ter na condução e trato das coisas inerentes a política, saiba ouvir com atenção e ter olhos para enxergar e mostrar com sabedoria e capacidade para recepcionar as boas sugestões que lhe serão oferecidas, de modo que estabeleça na governabilidade da cidade uma relação mais do que saudável entre o polo administrativo da cidade, suas lideranças e sua população.