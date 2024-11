Unidades de Saúde realizam plantão no fim de semana para o 'Novembro Azul'

Neste fim de semana, dias 23 e 24 de novembro, quatro Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão de plantão no ‘Novembro Azul’, campanha de conscientização sobre o câncer de próstata e outras questões de saúde masculina. O objetivo é incentivar os homens a cuidarem de sua saúde e oferecer atendimentos médicos e preventivos.

No sábado, 23 de novembro, as USFs Santa Rita, Santo André e Jardim Maristela atenderão tanto o público masculino quanto toda a população. Já no domingo (24), a USF Atenas também estará aberta para atendimentos.

Entre os serviços disponíveis, estão consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, atualização de vacinas, além de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Consultório Móvel

A equipe do Programa Municipal IST, AIDS e Hepatites Virais também participará do plantão com o consultório móvel, que estará na USF Santo André, no sábado, 23 de novembro, oferecendo testagem, orientações e distribuição de preservativos e autotestes.

Horários e Endereços