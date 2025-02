Uso eficiente do ar-condicionado ajuda a economizar energia

No verão, o ar-condicionado é um dos equipamentos mais utilizados no Brasil, mas o aumento no consumo de energia elétrica gera preocupação entre os consumidores. Para auxiliar na escolha e no uso eficiente do aparelho, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) fornece orientações que ajudam a reduzir o impacto na conta de luz.

Escolha do aparelho

Antes da compra, é recomendado verificar a eficiência energética do equipamento. O Inmetro classifica os modelos de A (mais eficiente) a F (menos eficiente), sendo que aparelhos mais eficientes podem custar mais inicialmente, mas reduzem o consumo de energia a longo prazo. A tabela com os modelos etiquetados está disponível online para consulta.

Ambiente e temperatura ideais

O desempenho do ar-condicionado pode ser influenciado pelo ambiente. Portas e janelas mal vedadas facilitam a entrada de ar quente, exigindo mais do aparelho. O uso de cortinas e vedação adequada contribui para a eficiência do resfriamento. Além disso, o Inmetro recomenda ajustar a temperatura para 23°C, evitando consumo excessivo de energia.